ارتفاع صافي ربح الأهلي المتحد البحريني 8% في الربع/4
دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - أعلن البنك الأهلي المتحد البحريني اليوم الأربعاء أن صافي ربحه للربع الأخير من العام الماضي ارتفع ثمانية بالمئة.
وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 77.2 مليون دولار ارتفاعا من 71.5 مليون دولار في الفترة نفسها من 2012.
وبلغ صافي الربح للعام الماضي بأكمله 579.4 مليون دولار بزيادة كبيرة عن 335.7 مليون دولار في 2012 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى مكسب استثنائي في الربع الأول.
وحقق البنك مكسبا بلغ 212.9 مليون دولار بعد بيع حصة قدرها 29.4 بالمئة في البنك الأهلي القطري في يناير كانون الثاني إلى مؤسسة قطر.
وباستبعاد هذه الصفقة تكون أرباح العام الماضي مرتفعة 25.7 بالمئة عن العام السابق بحسب البيان.
وأوصى مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 4.5 سنت للسهم وأسهم مجانية بواقع خمسة بالمئة لعام 2013 مقارنة مع أربعة سنتات نقدا وخمسة بالمئة أسهما مجانية عن 2012. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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