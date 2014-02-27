ارتفاع توزيعات الملاحة القطرية وهبوط أرباحها الفصلية 13%

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - رفعت شركة الملاحة القطرية توزيعاتها النقدية عن عام 2013 رغم هبوط أرباحها في الربع الرابع بنسبة 13 بالمئة وفق حسابات رويترز.

وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الأخير من العام 172 مليون ريال (47.2 مليون دولار) مقارنة مع 197.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق وفقا لحسابات رويترز بناء على القوائم المالية للشركة.

وجاءت الأرباح الفصلية دون توقعات محلل في الخدمات المالية لبنك قطر الوطني بأرباح قدرها 208.4 مليون ريال.

وذكر بيان على موقع سوق الدوحة على الانترنت أن صافي ربح عام 2013 بأكمله بلغ 950 مليون ريال ارتفاعا من 835 مليونا في العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها خمسة ريالات للسهم عن عام 2013 ارتفاعا من 3.75 ريال وزعتها الشركة عن عام 2012 حسب بيانات رويترز.