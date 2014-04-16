مقدمة 1-صافي ربح بنك مسقط يقفز 59% في الربع/1

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دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - جاءت نتائج بنك مسقط أكبر بنوك سلطنة عمان دون توقعات المحللين رغم إعلانه اليوم الأربعاء عن قفزة 59.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام حيث لم يكرر مخصصات استثنائية لتغطية خسائر تعرضه لعملية احتيال كان قد أجبر على تجنيبها العام الماضي.

وقال إشعار تنظيمي إن البنك حقق ربحا فصليا بلغ 39.76 مليون ريال (103.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 24.99 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2013.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك في المتوسط 41.6 مليون ريال ربحا في الربع الأول.

كانت أرباح بنك مسقط في الفترة المماثلة من العام الماضي تأثرت بتجنيبه 15 مليون ريال بعد تعرضه لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال الإلكتروني على الإطلاق.

واستطاع تعويض الخسائر عن طريق شركات التأمين في نهاية العام الماضي وقام بعكس المخصصات في نتائج العام بأكمله.

واستهدفت عملية الاحتيال بطاقات السفر سابقة الدفع التي تسمح لمستخدميها بحمل العملات في الخارج بدلا من استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان في دول أجنبية وهو ما قد يكون مكلفا.

وتعززت أرباح بنك مسقط في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 24 بالمئة في صافي دخل العمليات غير التمويلية ليصل إلى 24.33 مليون ريال. وزاد صافي دخل الفائدة 4.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 59.15 مليون ريال.