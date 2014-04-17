صافي ربح بنك ظفار العماني يفوق التوقعات رغم تراجعه في الربع/1

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك ظفار العماني صافي ربح فاق توقعات المحللين في الربع الأول من العام الحالي رغم تراجعه 68.5 بالمئة لعدم تكرار مكاسب استثنائية في العام الماضي.

وقال ثاني أكبر بنك في عمان من حيث القيمة السوقية في بيان إلى البورصة اليوم الخميس إنه حقق أرباحا قدرها 10.22 مليون ريال (26.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 مقابل 32.44 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تصل الأرباح الفصلية للبنك إلى 8.92 مليون ريال.

ومما زاد من أرباح البنك في الربع الأول من عام 2013 استرداده 26.1 مليون ريال من المحكمة الابتدائية في عمان بعد أن ألغت محكمة الاستئناف حكما يتعلق بقضية ترجع إلى عام 2011 بخصوص ملكية 1.93 مليون سهم في البنك.

ومع استبعاد الأموال المستردة من المحكمة قال ظفار إن صافي أرباحه ارتفع 8.2 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي.

وزاد صافي القروض والسفليات 17.4 بالمئة إلى 2.01 مليار ريال من 1.71 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2013. وارتفعت الودائع 21.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.18 مليار ريال.

ويجري بنك ظفار محادثات حاليا للاندماج مع منافسه الأصغر حجما بنك صحار.

وكان ظفار قال في يوليو تموز الماضي إنه فاتح بنك صحار بشأن اندماج المصرفين وقال الأخير إنه سيدرس الأمر. ومن شأن الكيان الجديد أن يملك أصولا إجمالية قيمتها 4.49 مليار ريال استنادا إلى البيانات المالية للربع الأخير.