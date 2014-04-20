نمو بنك عمان الوطني 20% في الربع/1

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك عمان الوطني اليوم الأحد نمو أرباحه الصافية 20 بالمئة في الربع الأول متجاوزا توقعات المحللين بقليل.

وقال البنك في بيان لبورصة مسقط إنه حقق 10.3 مليون ريال (26.75 مليون دولار) أرباحا في أول ثلاثة شهور من عام 2014 ارتفاعا من 8.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.