تراجع أرباح البنك اليمني للتعمير إلى نحو 4 مليارات ريال في 2013

من محمد مخشف

عدن 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج البنك اليمني للإنشاء والتعمير اليوم الأحد أن أرباحه الصافية في عام 2013 تراجعت 6.14 بالمئة لتصل إلى 4.067 مليار ريال (18.9 مليون دولار) من 4.333 مليار ريال في 2012 .

وأوضح التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2013 أن ربحية السهم انخفضت بدورها إلى 406 ريالات من 433 ريالا للسهم الواحد في العام السابق.

وعزا التقرير الذي أطلعت عليه رويترز تراجع صافي الأرباح للبنك خلال عام 2013 إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض وعلى أذون الخزانة عوضا على الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وما صاحبها من تداعيات تمثلت بالركود الاقتصادي.

وأظهر التقرير ارتفاع ودائع العملاء في 2013 إلى 175 مليار ريال من 169.396 مليار ريال في عام 2012 وارتفاع حقوق الملكية إلى 23.490 مليار ريال من 20.832 مليار ريال.

وأشار إلى أن إجمالي الموجودات ارتفع إلى 210.245 مليار ريال من 201.674 مليار ريال في العام 2012 .

وتأسس بنك الإنشاء والتعمير كأول وأقدم بنك تجاري وطني في اليمن عام 1962 وهو البنك التجاري الوحيد في البلاد المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة اليمنية بنسبة 51 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 49 في المئة.

ويمارس البنك نشاطه المصرفي عبر 43 فرعا في مختلف المحافظات اليمنية.