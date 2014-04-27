تراجع صافي ربح صناعات قطر 38% في الربع/1

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة صناعات قطر للبتروكيماويات والمعادن اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الأول من العام 38 بالمئة لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وقالت ثاني أكبر شركة خليجية لإنتاج الكيماويات من حيث القيمة السوقية بعد سابك السعودية إن أرباح الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 بلغت 1.59 مليار ريال (437 مليون دولار) مقارنة مع 2.55 مليار ريال قبل عام.