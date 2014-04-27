بنك عودة اللبناني يقول إن صافي أرباحه عن الربع الأول 85.8 مليون دولار

بيروت 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك عودة اللبناني اليوم الاحد إن صافي أرباحه في الربع الأول بلغ 85.8 مليون دولار وهو نفس المستوى لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البنك في بيان أن أرباحه الصافية تلقت دفعة من النمو بنسبة 12.2 في المئة في إجمالي الدخل لكنه جنب 20.1 مليون دولار كمخصصات لصافي خسائر القروض.

وامتدت آثار الحرب في سوريا الى لبنان وأسهمت في تباطؤ حاد للاقتصاد اللبناني على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وفي العام الماضي انخفض صافي أرباح البنك في الربع الأول بمقدار 9.5 في المئة ليصل الى 85.5 مليون دولار نتيجة تكاليف افتتاح فرع في تركيا.