الخليج الدولية للخدمات القطرية تتوقع نمو الأرباح 33% في 2014

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الخليج الدولية للخدمات القطرية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع ارتفاع صافي الربح 33 بالمئة على الأقل ليتجاوز 900 مليون ريال (247.2 مليون دولار) هذا العام بعد أن أصبحت المالك الوحيد لشركة الخليج العالمية للحفر.

وقالت في بيان للبورصة "من المخطط له أن تصل الإيرادات الموحدة إلى ما يفوق 3.5 مليار ريال قطري والأرباح الموحده للمجموعة لعام 2014 مبلغ 900 مليون ريال قطري كما يتوقع مساهمة إضافية من الخليج العالمية للحفر بمبلغ 1.4 مليار ريال للإيرادات وصافي ربح إضافي يقارب 150 مليون ريال قطري نتيجة لهذا الاستحواذ."

كان صافي ربح الشركة 677 مليون ريال في 2013.

وفي وقت سابق هذا العام اشترت الخليج الدولية 30 بالمئة في الخليج العالمية من شركة اليابان للحفر مقابل نحو 160 مليون دولار لتستحوذ عليها بشكل كامل.