تراجع صافي ربح اسمنت عمان 47% في الربع/1

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت اسمنت عمان اليوم الثلاثاء تراجع صافي ربح الربع الأول من العام 47 بالمئة لتأتي النتائج أقل من توقعات المحللين.

وانخفض صافي ربح الشركة إلى 3.70 مليون ريال (9.61 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 6.94 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2013.