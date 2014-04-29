استقرار صافي ربح بنك بلوم اللبناني عند 87.5 مليار دولار في الربع/1

بيروت 29 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك لبنان والمهجر (بلوم) اليوم الثلاثاء أن ارباحه الصافية في الربع الأول بلغت 87.5 مليون دولار بزيادة 0.46 بالمئة فقط عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال بلوم إن استقرار أرباحه جاء في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في لبنان الذي يعانى من تداعيات الحرب الأهلية الدائرة في جارته سوريا.

وذكر البنك أن أصوله زادت بنسبة 6.4 بالمئة إلى 26.7 مليار دولار في حين ارتفعت الودائع 5.6 بالمئة إلى 23 مليار دولار.

وزادت القروض 9.2 بالمئة الي 2.45 مليار دولار.

وتراجع النمو الاقتصادي في لبنان من متوسط بلغ 8 بالمئة في السنوات الاربع السابقة على الصراع في سوريا -الذي تفجر في مارس اذار 2011- إلي نطاق من 1 إلي 2 بالمئة متضررا من العنف وعدم الاستقرار السياسي وهبوط ايرادات السياحة.

وتوقع وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم الثلاثاء أن النمو في 2014 سيتراوح من 1.5 إلي 2.0 بالمئة.