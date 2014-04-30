صافي ربح بروة العقارية القطرية يقفز 67% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت بروة العقارية القطرية اليوم الأربعاء عن زيادة 67.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وقالت الشركة التي اتفقت العام الماضي على حزمة مساعدة مالية قيمتها 7.1 مليار دولار مع الديار القطرية الحكومية إن أرباح الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغت 265.1 مليون ريال (72.8 مليون دولار) ارتفاعا من 158.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2013.

ولم تذكر الشركة سببا لزيادة الأرباح ولا إيراداتها الفصلية.

وواجهت بروة مصاعب بسبب الديون مما أدى إلى بيع أصول وتقليص تكاليف العمالة. واتفقت الديار القطرية على شراء أصول من بروة قيمتها 7.1 مليار دولار في يونيو حزيران من بينها حصتها في بنك بروة غير المدرج بالبورصة.