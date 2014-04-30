نمو أرباح النورس العمانية للاتصالات 14% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت النورس ثاني أكبر شركة اتصالات عمانية اليوم الأربعاء نمو صافي ربح الربع الأول من العام بنسبة 14 بالمئة مع ارتفاع إيرادات الخطوط الثابتة وبيانات المحمول وأرباح المكالمات الدولية.

وبحسب بيان لبورصة مسقط حققت الشركة المملوكة بحصة أغلبية لمجموعة أريد القطرية 8.8 مليون ريال (22.86 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 7.7 مليون ريال قبل عام.

وتراجعت أرباح الشركة في 11 ربع سنة من الثلاثة عشر ربعا السابقة.

وتوقع محللان استطلعت رويترز آراءهما أن تحقق النورس التي أنهت احتكار العمانية للاتصالات (عمانتل) في 2005 ربحا صافيا بين 9.5 مليون و9.79 مليون ريال.

وبلغت إيرادات الربع الأول 52.7 مليون ريال مقارنة مع 48.2 مليون ريال قبل عام.

وقالت النورس في البيان "يعود ذلك (النمو) للزيادة في كل من إيرادات النطاق العريض للهاتف الثابت والمتنقل وكذلك إيرادات المكالمات الدولية يقابلها انخفاض في إيرادات الرسائل النصية القصيرة والمكالمات المحلية."

وبلغ عدد مشتركي النورس 2.43 مليون في نهاية مارس آذار بزيادة 8.9 بالمئة على أساس سنوي.