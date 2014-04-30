نمو صافي ربح بتلكو البحرينية 8% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها ثمانية بالمئة في الربع الأول من العام. ‭‭ ‬‬وحققت الشركة التي كانت تحتكر سوق الاتصالات بالمملكة في السابق أرباحا صافية بلغت 14.5 مليون دينار (38.46 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 13.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.