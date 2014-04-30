نمو صافي ربح بتلكو البحرينية 8% في الربع/1
دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها ثمانية بالمئة في الربع الأول من العام. وحققت الشركة التي كانت تحتكر سوق الاتصالات بالمملكة في السابق أرباحا صافية بلغت 14.5 مليون دينار (38.46 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 13.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانت بتلكو سجلت تراجعا في أرباح 16 فصلا من الفصول الثمانية عشرة السابقة وقضت قرابة العام دون رئيس تنفيذي دائم. وكان محلل استطلعت رويترز رأيه توقع وصول أرباح بتلكو الفصلية إلى 12.4 مليون دينار. (الدولار = 0.3770 دينار بحريني) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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