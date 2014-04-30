مقدمة 1-نمو صافي ربح بتلكو البحرينية 8% في الربع/1

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من مات سميث

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها ثمانية بالمئة في الربع الأول من العام مع ارتفاع عدد عملائها المحليين وزيادة إيراداتها بعد أكبر عملية استحواذ لها العام الماضي.

وقالت الشركة التي كانت تحتكر سوق الاتصالات بالمملكة في السابق في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنها حققت أرباحا صافية بلغت 14.5 مليون دينار (38.46 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 13.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت بتلكو سجلت تراجعا في أرباح 16 فصلا من الفصول الثمانية عشرة السابقة وقضت قرابة عام دون رئيس تنفيذي دائم. ‭‭‭‭ ‬‬‬‬وتوقع محلل استطلعت رويترز رأيه وصول أرباح بتلكو الفصلية إلى 12.4 مليون دينار.

وعزت بتلكو نمو أرباحها إلى "التأثير الإيجابي المستمر لعمليات مجموعة بتلكو في الخارج والأداء الجيد في السوق المحلي".

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأول 97.6 مليون دينار ارتفاعا من 71 مليون دينار قبل عام وساهمت العمليات الخارجية بنسبة 57 بالمئة من أرباحها الفصلية.

وكانت بتلكو التي تسعى لتعويض تراجع الأرباح والإيرادات المحلية استكملت شراء وحدة كابل آند وايرليس كومينيكيشنز في موناكو والجزر في أبريل نيسان 2013.

وزادت قاعدة مشتركي بتلكو 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 91 مليون مشترك في نهاية مارس آذار من بينهم 905 آلاف مشترك في خدمات المحمول بالبحرين بزيادة 25 بالمئة مقارنة بعام مضى.

ومن بين الاستثمارات الأخرى التي قامت بها بتلكو شراء 96 المئة من أسهم شركة أمنية الأردنية و27 بالمئة في سبأفون اليمنية وحصة أغلبية في شركة كويتية لخدمات الانترنت.