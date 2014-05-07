انخفاض أرباح اسياسيل العراقية 12.2% في 2013

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - أعلنت اسياسيل ثاني أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول من حيث عدد المشتركين في العراق اليوم الأربعاء أنها سجلت انخفاضا قدره 12.2 بالمئة في صافي الربح السنوي.

وقالت اسياسيل وهي إحدى وحدات أريد القطرية في بيان بالبريد الألكتروني إنها حققت ارباحا صافية بلغت 581 مليار دينار (498.62 مليون دولار) في 2013 إنخفاضا من 662 مليار دينار في 2012.

وأضافت الشركة أن أرباحها في 2013 تأثرت ببنود غير متكررة مرتبطة بشكل رئيسي بضرائب عن أعوام ماضية بلغت 74 مليار دينار.