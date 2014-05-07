مقدمة 1-انخفاض أرباح اسياسيل العراقية 12.2% في 2013

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دبي 7 مايو أيار (رويترز) - أعلنت اسياسيل ثاني أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول من حيث عدد المشتركين في العراق اليوم الأربعاء أنها سجلت انخفاضا قدره 12.2 بالمئة في صافي الربح السنوي.

وقالت اسياسيل وهي إحدى وحدات أريد القطرية في بيان بالبريد الألكتروني إنها حققت ارباحا صافية بلغت 581 مليار دينار (498.62 مليون دولار) في 2013 إنخفاضا من 662 مليار دينار في 2012.

وأضافت الشركة أن أرباحها في 2013 تأثرت ببنود غير متكررة مرتبطة بشكل رئيسي بضرائب عن أعوام ماضية بلغت 74 مليار دينار.

وتتنافس اسياسيل مع زين العراق وحدة زين الكويتية وكوريك وهي وحدة تابعة لاورانج.

وقال فاروق رسول رئيس مجلس ادارة اسياسيل في البيان ان المنافسة احتدمت على مدى العام الماضي ووصلت الي ذورتها في الربع الاخير وهو ما أثر على اداء شركات المحمول.

واضاف ان عملية تطوير شبكة اسياسيل مازالت جارية للحفاظ على جودة الخدمة وتطويرها.

وارتفعت الايرادات السنوية للشركة 2.7 بالمئة الي 2.23 تريليون دينار لكن ارباحها قبل الفائدة والضرائب والاهلاك واطفاء الدين تراجعت 2.5 بالمئة الي 1.11 تريليون دينار.

وقالت اسياسيل ان هذا الهبوط يرجع الي زيادة الانفاق لمواجهة المنافسة المتزايدة.

وبلغ عدد المشتركين في شبكة اسياسيل 10.7 مليون في 31 ديسمبر كانون الاول بزيادة قدرها 5.9 بالمئة عن مستواه في نهاية 2012 .