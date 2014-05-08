دي.ان.أو تصدر معظم إنتاج حقل طاوكي والربع/1 دون التوقعات

أوسلو 8 مايو أيار (رويترز) - قالت دي.ان.أو انترناشونال النرويجية إنه يجري تصدير معظم إنتاجها من حقل نفط طاوكي في شمال العراق إلى تركيا وهو تطور مهم للشركة التي أعلنت اليوم الخميس نتائج دون التوقعات للربع الأول من العام.

وحظوظ الشركة مرتبطة بشكل وثيق بحقل طاوكي الذي يدور حوله نزاع بين حكومة كردستان العراق في أربيل والحكومة العراقية المركزية في بغداد.

وحتى وقت قريب لم يكن بوسع دي.ان.أو بيع نفط طاوكي سوى في العراق وبأسعار أرخص مما يمكنها الحصول عليها لو أنها باعته في الأسواق العالمية. لكن معظم نفط الشركة من الحقل يذهب الآن إلى تركيا حيث يجري تخزينه في الوقت الحالي.

وقالت الشركة في بيان "زادت هذه الشحنات اعتبارا من 26 ابريل نيسان وبلغت في المتوسط نحو 100 ألف برميل يوميا في الأيام العشرة الماضية من إجمالي انتاج الحقل البالغ أكثر من 120 ألف برميل يوميا."