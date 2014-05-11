استقرار أرباح مجموعة البركة البحرينية في الربع/1

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة البركة المصرفية البحرينية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول من العام استقر دون تغير يذكر.

وقال البنك الإسلامي في إشعار للبورصة إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 36.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 36.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2013.