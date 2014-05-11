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استقرار أرباح مجموعة البركة البحرينية في الربع/1

Sun May 11, 2014 11:43am GMT
 
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دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة البركة المصرفية البحرينية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول من العام استقر دون تغير يذكر.

وقال البنك الإسلامي في إشعار للبورصة إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 36.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 36.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2013.

وتعمل المجموعة في 15 دولة من بينها تركيا وباكستان والأردن ومصر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 