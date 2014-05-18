ارتفاع أرباح بنك التسليف اليمني 81.65% في 2013

عدن (اليمن) 18 مايو أيار (رويترز) - قال بنك التسليف التعاوني الزراعي اليمني اليوم الأحد ان أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 81.65 بالمئة في 2013 لتصل إلى 3.633 مليار ريال (16.9 مليون دولار).

وأضاف التقرير السنوي للبنك الحكومي الوحيد المتخصص في إقراض المزارعين والصيادين في اليمن أن إجمالي ربح السهم زاد إلى 312 ريالا من 181 ريالا في العام السابق.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي أصول البنك إلى 456.450 مليار ريال من 309.193 مليار ريال في حين زاد حجم القروض والسلف إلى 38.603 مليار ريال من 31.210 مليار ريال في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن حجم الودائع ارتفع إلى 413.856 مليار ريال من 262.891 مليار ريال. وقال إنه تقرر زيادة رأس المال المدفوع للبنك إلى 11.900 مليار ريال من 11 مليارا في 2012.

تأسس بنك التسليف التعاوني في عام 1982 بعد دمج بنك التسليف الزراعي وبنك التعاون الأهلي للتطوير. وكان عام 2004 نقطة تحول في نشاطه حيث بدأ تقديم خدمات مصرفية شاملة ثم دخل مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في 2010 بعد أن حصل على موافقة البنك المركزي اليمني.

ويمارس البنك أعماله المصرفية من خلال 85 فرعا في معظم محافظات اليمن.