هبوط أرباح بنك اليمن والكويت 48% في 2013

عدن (اليمن) 19 مايو أيار (رويترز) - قال بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار اليوم الاثنين إن أرباحه الصافية تراجعت 48.3% العام الماضي إلى 584 مليون ريال (2.7 مليون دولار) مقارنة مع 1.130 مليار ريال في 2012.

وذكر التقرير السنوي لبيانات نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2013 أن نصيب السهم الواحد انخفض إلى 10 ريالات من 18 ريالا في السنة السابقة.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه رويترز ارتفاع حجم ودائع العملاء لدى البنك إلى 67.848 مليار ريال مقارنة مع 54.699 مليار ريال في 2012.

وارتفع حجم القروض والسلفيات التي منحها البنك للعملاء العام الماضي بنحو 4.644 مليون ريال إلى 17 مليارا من 12.555 مليار ريال قبل عام.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي أصول البنك إلى 77.241 مليار ريال من 64.313 مليار ريال في 2012.

وأضاف أن رأس مال البنك لم يطرأ عليه تغيير يذكر ومستقر عند حاجز الستة مليارات ريال وهو الحد الأدنى الذي كان البنك المركزي اليمني قد أقره قبل عدة سنوات ومنح البنوك فرصة رفع رؤوس أموالها إلى ستة مليارات ريال بحلول نهاية 2009.

وتأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كشركة يمنية مساهمة في عام 1977 ويزاول نشاطه المصرفي في اليمن عبر مركزه الرئيسي بصنعاء و11 فرعا في عدد من محافظات البلاد. وبدأ البنك تقديم خدمات مصرفية إسلامية في عام 2011 بعد أن حصل على موافقة البنك المركزي اليمني في ديسمبر كانون الأول 2010.