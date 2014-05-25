إعادة-تراجع طفيف لأرباح يمن موبايل في 2013

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عدن (اليمن) 25 مايو أيار (رويترز) - قالت يمن موبايل للهاتف المحمول إن أرباحها الصافية سجلت انخفاضا طفيفا العام الماضي لتصل إلى 21.131 مليار ريال (98.3 مليون دولار) من 21.713 مليار ريال في 2012 مواصلة تراجعها للعام الثاني على التوالي بعد أرباح متواصلة منذ تحويلها إلى شركة مساهمة عامة قبل سبع سنوات.

وأضاف التقرير السنوي للشركة أن الربح الأساسي للسهم انخفض إلى 244 ريالا مقابل 250 ريالا في العام السابق. ولم يذكر التقرير سببا لتراجع الأرباح.

تأسست يمن موبايل عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم بدأت في منتصف 2006 إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة يمنية عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام.

وفي فبراير شباط 2007 أشهرت رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37 بالمئة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09 بالمئة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54 بالمئة للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.

وفي اليمن ثلاث شركات للهاتف المحمول تتبع القطاع الخاص وتعمل بنظام جي.اس.ام بجانب شركة يمن موبايل المشغل الوحيد بنظام سي.دي.ام.ايه. ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن حاليا نحو عشرة ملايين شخص.