مقدمة 1-ممتلكات البحرينية تعود إلى الربحية في 2013

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من ديفيد فرنش

دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) لرويترز اليوم الأربعاء إن الصندوق السيادي للمملكة سيواصل تحقيق أرباح من الآن فصاعدا بعد توقف خسائره التي استمرت خمس سنوات متتالية وعودته إلى الربحية في 2013 بفضل تحسن اداء طيران الخليج وتراجع خسائر خفض القيمة.

وذكر بيان أن صندوق ممتلكات المملوك للدولة بالكامل لكنه يدار على اسس تجارية حقق ربحا صافيا بلغ 82.7 مليون دينار (219 مليون دولار) في 2013 مقارنة مع خسارة صافية قدرها 181.7 مليون دينار في السنة السابقة.

وأضاف البيان أن العودة إلى الربحية ترجع إلى هبوط كبير في خسائر خفض القيمة وتحسن الأداء التشغيلي لشركات المحفظة ولاسيما طيران الخليج.

وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لممتلكات في اتصال هاتفي مع رويترز "نحن متفائلون جدا بأننا الآن نسير في الاتجاه الصحيح وسنظل ماضين قدما على درب النمو والربحية. هذا ما أستطيع تأكيده لكم."

وأضاف قائلا "خرجنا من دائرة الخسارة ولن نعود إليها مجددا."

وواجهت ممتلكات صعوبات في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في سوقها المحلية خاصة الأزمة العقارية المحلية التي أعقبت اضطرابات في المملكة اندلعت بعد انتفاضات الربيع العربي.