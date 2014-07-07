تراجع صافي ربح بنك اليمن الدولي في 2013

من محمد مخشف

عدن 7 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك اليمن الدولي إن أرباحه الصافية تراجعت خلال العام الماضي بواقع ملياري ريال لتصل إلى 7.262 مليار ريال مقارنة مع 9.088 مليار ريال في عام 2012.

ويعد صافي الأرباح الذي حققه اليمن الدولي في 2013 هو الأكبر على الإطلاق بين البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن رغم انخفاضه عن العام السابق له.

وذكر التقرير السنوي للبيانات المالية لنشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2013 أن إجمالي حجم القروض والسلف التي منحها البنك للعملاء في 2013 زاد إلى 300.298 مليار ريال من 252.273 مليار ريال في العام السابق.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه رويترز ارتفاع إجمالي حقوق الملكية إلى 26.344 مليار ريال من 22.602 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وقال التقرير يوم الأحد إنه تقرر زيادة رأس المال المدفوع للبنك إلى 15 مليار ريال من 11 مليارا في 2012.

تأسس بنك اليمن الدولي في عام 1979 كشركة مساهمة يمنية مقفلة ويزاول البنك نشاطه عبر مركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء و21 فرعا منتشرا في المدن الرئيسية في عدن وتعز والحديدة والمكلا والقطن بحضرموت واب وذمار وسيئون.