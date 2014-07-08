مقدمة 1-زيادة صافي ربح بنك قطر الوطني في الربع/2 وتباطؤ نمو القروض

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دبي 8 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء أنه حقق زيادة قدرها 1.5 في المئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام متجاوزا توقعات المحللين رغم تباطؤ نمو القروض.

وحقق البنك - الذي ينظر إلى نتائج أعماله بشكل عام كمؤشر مبدئي على أداء القطاع في قطر - صافي ربح بلغ 2.64 مليار ريال (725.2 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع أرباح قدرها 2.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانه المالي.

وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح البنك 2.53 مليار ريال في الربع الثاني.

وقال بنك قطر الوطني الذي يهدف لأن يصبح أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 إن صافي ربحه في الستة أشهر الأولى من 2014 ارتفع سبعة في المئة على أساس سنوي إلى 5.1 مليار ريال.

وقال البيان إن القروض والسلف بلغت 326 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران بزيادة قدرها 10.1 في المئة على أساس سنوي.

وتباطأ نمو القروض والسلف بشكل كبير عن المعدلات التي سجلها البنك من قبل، ففي الخمسة أرباع السابقة حقق البنك نموا في الإقراض يزيد عن 20 في المئة على أساس سنوي.

ويمثل نمو الإقراض في قطر محركا رئيسيا لأرباح البنوك في الأرباع السابقة ومن المتوقع أن يظل مرتفعا على الأمد المتوسط مع إنفاق الدوحة مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

لكن إجمالي نمو الإقراض في القطاع المصرفي القطري هبط 9.8 في المئة في مايو أيار في أبطأ زيادة سنوية منذ مارس أذار 2011 بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

ونمت الودائع لدى قطر الوطني - المملوك بنسبة 50 في المئة لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد- بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي إلى 345 مليار ريال في 30 يونيو حزيران.