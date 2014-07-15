صافي ربح البنك الوطني العماني يقفز 25% في الربع/2

دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - حقق البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول زيادة 25 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وتظهر حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية المعلنة أن صافي ربح البنك بلغ 12.7 مليون ريـال (33 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 10.2 مليون ريـال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ أرباح الربع الثاني 10.3 مليون ريـال في المتوسط.

وأظهر إشعار للبورصة أن البنك الذي عين أحمد المسلمي رئيسا تنفيذيا في مايو أيار ربحا صافيا بلغ 23 مليون ريـال للأشهر الستة الأولى من 2014 ارتفاعا من 18.8 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت القروض والسلف 2.22 مليار ريـال في نهاية يونيو حزيران مرتفعة سبعة بالمئة على أساس سنوي في حين زادت ودائع العملاء 34 بالمئة في الفترة ذاتها إلى 2.79 مليار ريـال.