مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك العربي 7% على اساس سنوي في النصف/1

(لاضافة تفاصيل واقتباسات مع تغيير المصدر)

عمان 16 يوليو تموز (رويترز) - أعلن البنك العربي الذي مقره الاردن اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه الصافية في النصف الأول من العام 7 بالمئة على أساس سنوي مدعومة بنمو الايرادات.

ويتوسع البنك العربي في بضع دول بالشرق الاوسط وبنى سمعة للاستقرار في منطقة يهزها الصراع والاضطرابات السياسية ويرجع الفضل في ذلك جزئيا الي تنويع الاستثمارات.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب والمخصصات للبنك 414.9 مليون دولار مقابل 387.3 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2013 حسبما أفاد بيان بالبريد الإلكتروني. وارتفع صافي الفائدة والعمولات 3 بالمئة و7 بالمئة على الترتيب.

وقال الرئيس التنفيذي نعمه الصباغ ان نسبة ملاءة رأس المال لدى البنك بلغت 14.15 بالمئة في نهاية يونيو حزيران.

ويملك البنك العربي ايضا حصة 40 بالمئة في البنك العربي الوطني في السعودية.