صافي ربح بنك الدوحة القطري يرتفع 9.9% في الربع‭/‬2

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الدوحة رابع أكبر بنك في قطر من حيث الأصول نموا نسبته 9.9 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

ووفقا لحسابات رويترز سجل البنك أرباحا صافية بقيمة 388 مليون ريال (107 ملايين دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 353 مليون ريال في الربع المقابل من 2013.

وتوقع سبعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا بقيمة 380.9 مليون ريال في الربع الثاني.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 787 مليون ريال مقارنة مع 748 مليونا قبل عام.

(الدولار = 3.6404 ريال قطري)