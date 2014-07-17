بنك مسقط العماني يعلن نمو صافي أرباحه 22% في الربع/2

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك مسقط أكبر بنوك عمان اليوم الخميس عن زيادة 22.3 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وبلغت الأرباح الفصلية للبنك 46.6 مليون ريال (121 مليون دولار) في الثلاثة شهور حتى 30 يونيو حزيران مقابل 38.1 مليون قبل عام وفقا لحسابات رويترز التي تستند إلى البيانات المالية للبنك.

وكان ستة محللين استطلعت رويترز اراءهم توقعوا أن يبلغ متوسط صافي الربح في الربع الثاني 38.9 مليون ريال.

وقال بيان للبنك على موقع البورصة العمانية إن صافي الربح في النصف الأول من 2014 بلغ 86.4 مليون ريال ارتفاعا من 63.1 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

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