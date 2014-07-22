نمو صافي ربح مصرف الريان القطري 12.1% في الربع/2

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لمصرف الريان أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحه 12.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي بما يفوق توقعات المحللين.

وتشير حسابات لرويترز من واقع النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام إلى أن صافي الربح بلغ 471.6 مليون ريـال قطري (129.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 420.6 مليون ريـال قبل عام.

كان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح البنك 442.3 مليون ريـال في الربع الثاني.

وقال مصرف الريان إن أرباحه الصافية للأشهر الستة الأولى من 2014 بلغت 904 ملايين ريـال بزيادة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.