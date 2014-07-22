مقدمة 1-فوادفون قطر تسجل خسائر فصلية أقل من التوقعات

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دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت فودافون قطر -وهي إحدى وحدات مجموعة فودافون- اليوم الثلاثاء إن خسائرها تقلصت في الربع الأول من العام وجاءت أقل من متوسط توقعات المحللين مع ارتفاع أرقام العائدات والمشتركين.

وقالت ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في قطر في بيان على موقعها الإلكتروني إنها سجلت خسارة صافية قدرها 27.4 مليون ريال (7.5 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران. وتبدأ السنة المالية للشركة في أول أبريل نيسان.

ويأتي هذا بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها 84.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون تنبأوا في استطلاع لرويترز أن تسجل فودافون قطر خسائر فصلية تبلغ في المتوسط 37.5 مليون ريال.

وكانت فودافون التي أنهت احتكار شركة أريد للسوق المحلية في عام 2009 قد لاقت دعما من نمو سنوي نسبته 27 في المائة في عائدات الربع الأول لتصل إلى 585 مليون ريال.

وبلغ متوسط العائدات لكل مستخدم 131 ريالا في الربع الأول صعودا من 123 ريالا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ عدد عملاء فودافون قطر لخدمات الهاتف المحمول 1.35 مليون في 30 من يونيو حزيران وهو ما يزيد 18 في المائة عما كان عليه قبل عام.