وسجلت الشركة التي تملك أنشطة في 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ربحا صافيا‭‭‬‬‬‬ 817 مليون ريال (224.4 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران انخفاضا من 923 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.