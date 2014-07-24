بروة العقارية القطرية تتحول إلى الخسارة في الربع الثاني

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - تحولت بروة العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في قطر إلى الخسارة في الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز.

وذكرت الشركة اليوم الخميس أن صافي خسائرها الفصلية بلغ 42.9 مليون ريال (11.8 مليون دولار) مقابل صافي ربح 40.6 مليون ريال قبل عام وفقا لحسابات رويترز المبنية على بيانات النصف الأول والتقارير السابقة.

وأعلنت الشركة في بيان اليوم عن أرباح 222.2 مليون ريال في النصف الأول ارتفاعا من 199.2 مليون في نفس الفترة من 2013.

وأضافت الشركة أنها تعمل "على الانتهاء من بيع أحد أصولها وهي أرض المنطقة التعليمية والطبية - لوسيل لصالح اللجنة العليا للمشاريع والإرث."