مقدمة 1-بروة العقارية القطرية تتحول إلى الخسارة في الربع الثاني

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دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - تحولت بروة العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في قطر إلى الخسارة في الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز.

وذكرت الشركة اليوم الخميس أن صافي خسائرها الفصلية بلغ 42.9 مليون ريال (11.8 مليون دولار) مقابل صافي ربح 40.6 مليون ريال قبل عام وفقا لحسابات رويترز المبنية على بيانات النصف الأول والتقارير السابقة.

وأعلنت الشركة في بيان اليوم عن أرباح 222.2 مليون ريال في النصف الأول ارتفاعا من 199.2 مليون في نفس الفترة من 2013.

وأضافت الشركة أنها تعمل "على الانتهاء من بيع أحد أصولها وهي أرض المنطقة التعليمية والطبية - لوسيل لصالح اللجنة العليا للمشاريع والإرث". ولم تفصح الشركة عن قيمة الصفقة.

وتواجه بعض الشركات العقارية في قطر صعوبات حتى رغم قيام الدولة الخليجية بضخ مليارات الدولارات من عائدات الغاز الطبيعي في مشروعات للبنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وارتفعت مديونية بروة لنحو 37 مليار ريال بنهاية 2012 بسبب توسع الشركة المفرط. وتمتلك ديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي في البلاد 45 بالمئة من بروة

وقدمت ديار مساعدات مالية العام الماضي من خلال الموافقة على شراء بعض أصول بروة مقابل 7.1 مليار دولار. وفي يونيو حزيران هذا العام قالت بروة إنها تبيع حصة 95 بالمئة من مشروع بروة الشارع التجاري إلى ديار مقابل تسعة مليارات ريال.