نمو أرباح جينل إنرجي بفضل زيادة صادرات نفط كردستان
لندن 5 أغسطس آب (رويترز) - حققت جينل إنرجي أحد منتجي النفط الرئيسيين الذين يصدرون الخام من كردستان العراق زيادة ستة بالمئة في الأرباح الأساسية لتصل إلى 138 مليون دولار في النصف الأول من العام حيث ظلت أعمال الشركة هناك بمأمن رغم التوترات في مناطق قريبة.
وزادت الإيرادات 20 بالمئة إلى 192.1 مليون دولار بفضل النمو القوي لإنتاج الخام إلى 63 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا من حقولها الرئيسية.
وقال توني هايوارد الرئيس التنفيذ لجينل "نتوقع أن يزيد إنتاجنا أكثر في النصف الثاني من العام مع انتظام المبيعات وإمكانية التنبؤ بالمدفوعات" مضيفا أن عمليات الشركة لم تتأثر بالتوترات في أنحاء أخرى من العراق.
وأبقت الشركة المنتجة للنفط على أهدافها لعام 2014 بما فيها الإنتاج بمعدل يبلغ 60 إلى 70 ألف برميل يوميا في المتوسط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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