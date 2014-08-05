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تراجع خسائر الكهرباء الأردنية إلى 226 ألف دينار في الربع/2

Tue Aug 5, 2014 12:33pm GMT
 
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عمان 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الكهرباء الأردنية اليوم الثلاثاء تراجع الخسائر بشكل كبير في الربع الثاني من العام إلى 226 ألف دينار (319 ألف دولار) مقارنة مع 1.77 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرت بموقع البورصة ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني 22 بالمئة إلى 213 مليون دينار مقارنة مع 175 مليون دينار.

والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكبر مساهم في الشركة بنسبة 16 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 