صافي ربح مجموعة البركة المصرفية يرتفع 3.8% في الربع/2
دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة البركة المصرفية المتخصصة في المعاملات الإسلامية في بيان اليوم الأحد إنها حققت زيادة 3.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.
وسجل البنك الذي مقره البحرين وله أنشطة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ربحا صافيا عائدا للمساهمين قدره 43.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 42.2 مليون دولار في الفترة نفسها من 2013.
وبلغ إجمالي الأصول 22.1 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران ارتفاعا من 19.5 مليار دولار قبل عام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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