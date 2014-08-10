Sun 6 Aug 2017 | 12:48 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح مجموعة البركة المصرفية يرتفع 3.8% في الربع/2

Sun Aug 10, 2014 11:51am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة البركة المصرفية المتخصصة في المعاملات الإسلامية في بيان اليوم الأحد إنها حققت زيادة 3.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وسجل البنك الذي مقره البحرين وله أنشطة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ربحا صافيا عائدا للمساهمين قدره 43.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 42.2 مليون دولار في الفترة نفسها من 2013.

وبلغ إجمالي الأصول 22.1 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران ارتفاعا من 19.5 مليار دولار قبل عام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 