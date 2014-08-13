صافي ربح بيت التمويل الخليجي بالبحرين يقفز 252% في الربع/2

دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - أعلن بيت التمويل الخليجي في البحرين اليوم الأربعاء أن صافي ربحه قفز 252 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقال بيت التمويل الخليجي -الذي تضرر بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وما تبعها من عمليات إعادة هيكلة للديون- في بيان بالبريد الألكتروني إنه حقق ربحا صافيا بلغ 9.5 مليون دولار في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وذلك مقارنة مع أرباح بلغت 2.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.