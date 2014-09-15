هبوط صافي ربح مناجم المغربية 29% في النصف/1
الرباط 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت مناجم كبرى شركات التعدين في المغرب هبوط صافي ربحها العائد للمساهمين 29 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 151 مليون درهم (17.6 مليون دولار) مع تراجع الأسعار العالمية.
وتخضع مناجم لسيطرة الشركة الوطنية للاستثمار التابعة للأسرة الحاكمة في المغرب وتنتج الذهب والفضة والكوبالت والنحاس في المملكة وفي الجابون وفازت في الآونة الأخيرة بعقود للتنقيب عن الذهب في منطقتين غنيتين بالمعادن في السودان.
(الدولار = 8.5639 درهم مغربي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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