الملكية الأردنية تتحول إلى الربحية في الربع/2
عمان 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الملكية الأردنية الناقل الرسمي في البلاد اليوم الأربعاء تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام بلغت 8.21 مليون دينار (11.5 مليون دولار) مقارنة مع خسائر قدرها 943 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لإفصاح للشركة نشر بموقع البورصة ارتفعت الإيرادت في الربع الثاني 4.5 بالمئة إلى حوالي 214 مليون دينار.
وجرت خصخصة الملكية الأردنية التي يتألف أسطولها من أكثر من 30 طائرة عندما باع الأردن 71 بالمئة إلى مستثمرين عرب وأجانب عن طريق اكتتاب عام في نهاية 2007 لتصبح أول شركة طيران حكومية وأول ناقل رسمي عربي تتم خصخصته.
(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
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