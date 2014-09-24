نمو أرباح بنك التجاري وفا المغربي 1.8% في النصف/1

الرباط 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلن بنك التجاري وفا أحد أكبر البنوك المغربية عن زيادة 1.8 بالمئة في صافي أرباحه ليصل إلى 2.3 مليار درهم (267 مليون درهم) في الستة أشهر الأولى من العام.

وتضرر نمو أرباح البنك بفعل زيادة في القروض الرديئة المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي في السوق المحلية وتوسع البنك في أسواق أفريقيا جنوبي الصحراء.

وللبنك وحدات في تونس وساحل العاج والسنغال وموريتانيا ومالي والكاميرون والجابون والكونجو برازافيل إلى جانب فروع في أوروبا تركز أنشطتها على المغاربة المقيمين هناك.

وقال البنك اليوم الأربعاء إنه جنب مخصصات إضافية قيمتها 1.6 مليار درهم إذ بلغت القروض الرديئة 10.2 مليار درهم مقارنة مع تسعة مليارات في نهاية 2013.

وأظهرت النتائج أن إجمالي المخصصات بلغ 6.7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام.

وقال البنك الذي تسيطر عليه الشركة الوطنية للاستثمار التي تملكها العائلة المالكة المغربية إن صافي الدخل من الأنشطة المصرفية ارتفع 7.2 بالمئة إلى 9.8 مليار درهم بفضل الودائع المجمعة والقروض التي زادت 9.4 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.