صافي ربح بنك قطر الوطني يقفز 21% في الربع/3

دبي 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الأحد أن بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج حقق قفزة بلغت 20.8 في المئة في صافي ربحه للربع الثالث من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وحقق بنك قطر الوطني الذي ينظر إلى نتائجه كمؤشر على مدى متانة القطاع المصرفي في البلاد ربحا صافيا قدره 2.9 مليار ريال (796.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات مالية.

وتوقع ستة محللين في استطلاع لرويترز أن يبلغ متوسط صافي الربح الفصلي للبنك 2.57 مليار ريال.

وقال بنك قطر الوطني في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ ثمانية مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من العام ارتفاعا من 7.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2013.

(الدولار= 3.6412 ريال قطري)