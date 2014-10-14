هبوط صافي أرباح أسمنت عمان 39.5% في الربع/3

دبي 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز هبوط صافي ربح أسمنت عمان في الربع الثالث 39.5 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي ليأتي دون متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الشركة وهي من أكبر منتجي الأسمنت في السلطنة 2.3 مليون ريال (ستة ملايين دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر ايلول مقارنة مع 3.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2013 وفقا لحسابات رويترز بناء على القوائم المالية للشركة.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يصل صافي ربح الشركة إلى 4.06 مليون ريال.

وقالت أسمنت عمان في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 11.4 مليون ريال في أول تسعة شهور من عام 2014 انخفاضا من 12.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.