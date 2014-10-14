نمو أرباح البنك الوطني العماني في الربع/3 متجاوزة التوقعات

دبي 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج البنك الوطني العماني اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحه في الربع الثالث بنسبة 13.7 بالمئة لتتجاوز توقعات المحللين.

والوطني العماني هو ثاني أكبر مصرف في السلطنة من حيث الأصول.

وحقق البنك أرباحا صافية قدرها 14.1 مليون ريال (36.62 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول وفقا لحسابات رويترز بناء على القوائم المالية للبنك وذلك ارتفاعا من 12.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز أراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك أرباحا فصلية قدرها 11.70 مليون ريال.

وأوضح إفصاح للبورصة أن البنك حقق أرباحا صافية 37.1 مليون ريال في أول تسعة أشهر من عام 2014 ارتفاعا من 31.2 مليون ريال قبل عام.

وفي مايو أيار عين البنك أحمد المسلمي رئيسا تنفيذيا.

وبلغت القروض والسلفيات 2.3 مليار ريال في نهاية سبتمبر أيلول بارتفاع سبعة بالمئة عن مستواها قبل عام كما زادت ودائع العملاء 24 بالمئة خلال نفس الفترة إلى 2.7 مليار ريال.