صافي ربح بنك ظفار العماني يرتفع 18% في الربع/3 دون التوقعات

دبي 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك ظفار العماني اليوم الأربعاء نمو صافي ربحه في الربع الثالث من العام بنسبة 18 بالمئة وهو ما جاء دون توقعات اثنين من المحللين.

وبنك ظفار ثالث أكبر مصرف في السلطنة من حيث الأصول ويجري حاليا محادثات مع منافسه الأصغر بنك صحار لبحث اندماج محتمل.

ووفقا لحسابات رويترز بناء على القوائم المالية فقد حقق بنك ظفار ربحا صافيا قدره 9.8 مليون ريال (25.5 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر ايلول ارتفاعا من 8.3 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2013 .

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع محلل أن يحقق بنك ظفار ربحا فصليا صافيا قدره 10.3 مليون ريال بينما توقع محلل ثان أن يصل الربح إلى 25.3 مليون ريال.

وقال البنك في افصاح للبورصة إن صافي الربح في تسعة شهور حتى نهاية سبتمبر ايلول 30.3 مليون ريال انخفاضا من 49.1 مليون ريال قبل عام بعد استثناء مكسب غير متكرر تم احتسابه في الميزانية العمومية في عام 2013 بعد الفوز في قضية قانونية.