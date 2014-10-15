Sun 6 Aug 2017 | 12:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح النورس للاتصالات العمانية يقفز 36% في الربع/3

Wed Oct 15, 2014 10:55am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة النورس للاتصالات العمانية اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة 35.9 بالمئة مع تحسن الهوامش والإيرادات واتساع قاعدة العملاء.

والنورس ثاني أكبر اتصالات في السلطنة من حيث عدد المشتركين وتملك أريد القطرية حصة أغلبية فيها.

وقالت الشركة في بيان لسوق مسقط إن صافي الأرباح في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 10.8 مليون ريال (28.1 مليون دولار) ارتفاعا من ثمانية ملايين ريال قبل عام.

وكان أحد المحللين توقع في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق النورس ربحا فصليا قدره 10.2 مليون ريال. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 