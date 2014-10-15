مقدمة 1-صافي ربح النورس للاتصالات العمانية يقفز 36% في الربع/3

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دبي 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة النورس للاتصالات العمانية اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة 35.9 بالمئة مع تحسن الهوامش والإيرادات واتساع قاعدة العملاء.

والنورس ثاني أكبر اتصالات في السلطنة من حيث عدد المشتركين وتملك أريد القطرية حصة أغلبية فيها.

وقالت الشركة في بيان لسوق مسقط إن صافي الأرباح في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 10.8 مليون ريال (28.1 مليون دولار) ارتفاعا من ثمانية ملايين ريال قبل عام.

وكان أحد المحللين توقع في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق النورس ربحا فصليا قدره 10.2 مليون ريال.

وفي سبتمبر أيلول قال الرئيس التنفيذي للشركة جريج يونج لرويترز إن النورس تجني ثمار الاستثمار المكثف في شبكتها خلال السنوات القليلة الماضية. وشهدت أرباح الشركة ارتفاعا في أربعة من الخمسة فصول الماضية وقبلها تراجعت الأرباح لسبعة أرباع متتالية.

وبلغت الايرادات في الربع الثالث 57.8 مليون ريال مقارنة مع 50.8 مليون ريال قبل عام.

وقالت النورس إن أرباحها الفصلية قبل الفائدة والضرائب والاهلاك واستهلاك الدين بلغت 31.2 مليون ريال بارتفاع 27.3 في المئة عنها قبل عام.

ويبلغ عدد المشتركين في النورس التي أنهت احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للسوق في 2005 نحو 2.51 مليون مشترك حتى 30 سبتمبر أيلول بارتفاع 6.5 بالمئة عن العام السابق.

(الدولار = 03850 ريال عماني)