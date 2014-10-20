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نمو صافي ربح مصرف قطر الإسلامي 12.8% في 9 أشهر

Mon Oct 20, 2014 12:41pm GMT
 
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دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في قطر من حيث الأصول اليوم الاثنين أن صافي ربحه ارتفع 12.8 بالمئة في تسعة أشهر.

وقال المصرف في بيان إنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.1 مليار ريال (300 مليون دولار) في فترة الأشهر التسعة ارتفاعا من 975.1 مليون ريال قبل عام.

ولم يكشف البنك عن تفاصيل أرباحه في الربع الثالث. وكان متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 378.05 مليون ريال في هذا الربع.

(الدولار = 3.6413 ريال قطري) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 