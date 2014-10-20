مقدمة 1-نمو الربح الفصلي لمصرف الريان القطري 23%

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20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل مصرف الريان أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية زيادة قدرها 22.6 في المئة في صافي ربحه للربع الثالث من العام وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

واستفادت البنوك القطرية من زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 رغم أن اشتداد المنافسة المحلية دفع بنوكا كثيرة للتوسع في الخارج لدعم إمكانات أرباحها.

واستحوذ مصرف الريان على حصة أغلبية في البنك الإسلامي البريطاني في فبراير شباط وكان يتطلع لحصة استراتيجية في بنك تجاري في ليبيا لكن تفاقم الأوضاع السياسية هناك دفعه لإرجاء خططه الشهر الماضي.

وأظهرت حسابات لرويترز بناء على بيانات مالية من مصرف الريان أن البنك حقق صافي ربح في الثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول بلغ 526 مليون ريال (143.3 مليون دولار) مقارنة مع ربح قدره 429 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لصافي الربح 529.4 مليون ريال.

وقال المصرف في إفصاح للبورصة إن أرباحه الصافية بلغت 1.43مليار ريال في التسعة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح قدرها 1.25 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2013.