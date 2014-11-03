فودافون قطر تقلص خسائرها في الربع/2

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت فودافون قطر التي تمتلك فيها مجموعة فودافون العالمية حصة كبيرة اليوم الإثنين انها قلصت خسائرها في الربع الثاني بفضل زيادة الإيرادات.

ومنيت فودافون قطر -التي انهت احتكار اريد التابعة للدولة لقطاع الاتصالات في البلاد في 2009 - بخسائر صافية 53.5 مليون ريال (14.69 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى 30 من سبتمبر ايلول وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات الشركة.

كانت الشركة قد تكبدت خسائر 75 مليون ريال قبل عام. وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من ابريل نيسان.

وكان محللان قد توقعا في استطلاع اجرته رويترز ان تمنى فودافون قطر بخسائر تتراوح بين 21.6 مليون و30.6 مليون ريال .

وبلغت الإيرادات الفصلية 559 مليون ريال ارتفاعا من 465.25 مليون ريال قبل عام وفقا لحسابات رويترز.

وتمتلك فودافون 23 بالمئة في فودافون قطر ويمتلك صندوق مرتبط بحكومة قطر حصة قدرها 22 بالمئة. ومنيت فودافون قطر بخسائر 80.96 مليون ريال في ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر ايلول مقابل خسائر 159.88 مليون ريال قبل عام.